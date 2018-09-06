Украину накроет непогода: в каких областях будут грозы

Сегодня, 6 сентября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. На территории западных и южных областей пройдут сильные грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Утром 6 сентября в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный дождь. 6 сентября в западных, Винницкой и большинстве южных областей гроза, местами шквалы 15-20 метров в секунду на востоке страны отдельные порывы ветра 15-18 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

В частности, по данным синоптиков, непогода накроет Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Волынскую, Ровненскую, Хмельницкую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.



Предупреждение о грозах в Украине 6 сентября от Укргидрометцентра



В то же время, на большинстве территории страны, кроме крайних западных и Одесской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 6 сентября