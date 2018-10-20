12:36
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Украину накроет туман: синоптики назвали области

      386 Читати новину українською
      Украину накроет туман: синоптики назвали области
      / Фото из открытых источников

      Сегодня, 20 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, западные и северные области до конца дня накроет туман.

      Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

      Читайте также: Будет мороз и снег: народный синоптик сделал прогноз на ноябрь

      К концу суток 20 октября в западных и северных областях туман, видимость 200-500 метров,
      – говорится в сообщении.

      Синоптики предупреждают о тумане в Украине

      Так, туман накроет западные регионы – Закарпатье, Львовщину, Ивано-Франковщину, Чернивеччину, ернопольщину, Хмельнитчину, Волынь, и северные -– Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

      Кроме того, 20-21 октября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      Добавим, что ранее украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что во второй половине октября на смену теплой, солнечной и ясной погоде придут дожди и похолодание.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук