В Ровно средь бела дня неизвестный мужчина напал на священника и пытался ограбить. Злоумышленник выхватил из рук потерпевшего ящик для пожертвований и бросился бежать.

По дороге грабитель пытался разбить коробку, чтобы вынуть деньги, но сделать этого ему не удалось. Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также В Запорожье неизвестные с ножом напали на двух священников УПЦ МП: детали

Однако мужчине не удалось скрыться – его задержали неравнодушные граждане. Они же вызвали полицию на место происшествия.

Отмечается, что злоумышленник вел себя неадекватно и заявлял, что "живет в лесу и у него нет денег".



В Ровно мужчина напал на священника / Фото ITV