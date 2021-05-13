Вырвал из рук ящик для пожертвований и пытался убежать: в Ровно неизвестный напал на священника
В Ровно средь бела дня неизвестный мужчина напал на священника и пытался ограбить. Злоумышленник выхватил из рук потерпевшего ящик для пожертвований и бросился бежать.
Источник:ITV media group
По дороге грабитель пытался разбить коробку, чтобы вынуть деньги, но сделать этого ему не удалось. Об этом сообщают местные СМИ.
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Однако мужчине не удалось скрыться – его задержали неравнодушные граждане. Они же вызвали полицию на место происшествия.
Отмечается, что злоумышленник вел себя неадекватно и заявлял, что "живет в лесу и у него нет денег".
В Ровно мужчина напал на священника / Фото ITV
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