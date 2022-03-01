По информации ведомства, каждый владелец рекламных носителей может приобщиться к борьбе против орды на информационном фронте. В то же время там отметили, что только вдоль наших трасс – сотни тысяч билбордов.
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Говори оккупанту правду
"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть", – говорится в сообщении.
Полный текст сообщения Укравтодора
Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть. Каждый владелец рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Лишь вдоль украинских трасс сотни тысяч билбордов. Сделаем так, чтобы на них стало больше сообщений о будущем вражеских солдат.