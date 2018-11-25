Україні треба негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, – Тимошенко

Впервые, не прячась за "зелеными человечками", "добровольцами" и "сепаратистами" Россия открыто развязала боевые действия – стреляет по украинцам.

Захват Россией украинских судов с нашими моряками в Азовском море прокомментировала Юлия Тимошенко.

"Есть информация о раненых украинцах. Командование военно-морских сил констатирует, что Россия ведет прицельный огонь на поражение", – обеспокоена лидер "Батькивщины".

Она убеждена, в этой ситуации руководству страны надо немедленно созвать СНБО, немедленно официально информировать страны мира и коллективные органы о фактах вооруженной агрессии.

"Немедленно отправлять официальные уведомления странам-гарантам по Будапештскому меморандуму и созвать консультации на уровне глав государств. Это тот случай, когда положения меморандума вопиюще и очевидно нарушены и должен быть применен механизм переговоров, заложенный в соглашении", – подчеркнула политик.

Лидер "Батькивщины" также призывает провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором в закрытом режиме обсудить стратегию и тактику противодействия агрессору и безотлагательно информировать граждан о том, что происходит.

"Отсутствие информации от высшего руководства государства сигнализирует людям о растерянности. Это деморализует страну. Нация должна быть сплочена по отношению к врагу. Надеюсь, все наши моряки, захваченные русскими, вернутся живыми и здоровыми. Держим кулаки", – написала Юлия Тимошенко.