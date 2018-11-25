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      Україні треба негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, – Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Впервые, не прячась за "зелеными человечками", "добровольцами" и "сепаратистами" Россия открыто развязала боевые действия – стреляет по украинцам.

      Захват Россией украинских судов с нашими моряками в Азовском море прокомментировала Юлия Тимошенко.

      "Есть информация о раненых украинцах. Командование военно-морских сил констатирует, что Россия ведет прицельный огонь на поражение", – обеспокоена лидер "Батькивщины".

      Она убеждена, в этой ситуации руководству страны надо немедленно созвать СНБО, немедленно официально информировать страны мира и коллективные органы о фактах вооруженной агрессии.

      "Немедленно отправлять официальные уведомления странам-гарантам по Будапештскому меморандуму и созвать консультации на уровне глав государств. Это тот случай, когда положения меморандума вопиюще и очевидно нарушены и должен быть применен механизм переговоров, заложенный в соглашении", – подчеркнула политик.

      Лидер "Батькивщины" также призывает провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором в закрытом режиме обсудить стратегию и тактику противодействия агрессору и безотлагательно информировать граждан о том, что происходит.

      "Отсутствие информации от высшего руководства государства сигнализирует людям о растерянности. Это деморализует страну. Нация должна быть сплочена по отношению к врагу. Надеюсь, все наши моряки, захваченные русскими, вернутся живыми и здоровыми. Держим кулаки", – написала Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 25 ноября
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