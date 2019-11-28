"Укрбуд" шатается, люди ропщут, а правительство разводит руками

Будущее сорока тысяч квартир в новостройках корпорации "Укрбуд" оказалось под угрозой, но Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком пока предпочитают проблему не замечать.

Прошлый год для отечественного жилищно-строительного комплекса выдался благоприятным. В частности, в Киеве в 2018 году договоров купли-продажи жилья было заключено на 13% больше, чем в предыдущем. И, по оценке большинства экспертов рынка, подобная тенденция роста сохраняется и в текущем году.

А вот с вводом нового жилья в эксплуатацию – хоть стой, хоть падай. Количество новых квартир, получивших своих счастливых владельцев, за два последних года упало в разы.

Не последнюю роль в этом сыграли проблемы в корпорации "Укрбуд", еще совсем недавно считавшейся лидером рынка, а сейчас переместившейся на скромное место №9 по темпам сдачи жилья в эксплуатацию и усиленно подающей сигналы о том, что дно падения еще не достигнуто. Если говорить сухим языком цифр, то, по данным "Нового времени", в 2019 году компания сдала в эксплуатацию всего 10 домов с общим количеством в 1626 квартир, отстав от лидера рейтинга (а, значит, и от своих предполагаемых планов) более чем в 2,5 раза.

Для граждан-инвесторов, с нетерпением ждущих уже оплаченных квартир, это выливается в "…критическую ситуацию, наблюдаемую на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля-2019 (приостановление строительства и переноса сроков ввода в эксплуатацию объектов в год и более)" в связи с "неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства".

Именно так изложили свои беды авторы петиции на сайте Президента Украины, выступающие от имени более чем 40 тысяч инвесторов, полностью или частично оплативших свое жилье в 26-ти домах, возводящихся "под эгидой "Укрбуда". Инвесторы просят создать авторитетную комиссию, возглавляемую Кабинетом министров Украины, и во всем строго разобраться.

И ключевая роль правительства в разрешении сложившейся ситуации – не просто слова. Именно Кабмин обладает всем необходимым для этого инструментарием: Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, Министерством развития общин и территорий, Государственной архитектурно-строительной инспекцией, отраслевыми НИИ. Казалось бы, и карты в руки. Ан – нет. Надеемся, что пока.

А пока, по данным Минрегионразвития, по состоянию на октябрь, проблемными в Украине считаются около 150 объектов незавершенного строительства, с более чем 200 тысяч семей, которые инвестировали в жилье, но не получили его. Киев – в лидерах.

Почему? В частности, потому, что жилье в столице (и не только), строится по правилам, которых, по сути, нет. Например, в случае с "Укрбудом", дома возводятся не самой корпорацией, обладающей солидной репутацией еще с советских времен, а именно "под эгидой "Укрбуда", то есть сонмом частных компаний-подрядчиков, находящихся в собственности людей с откровенно подмоченной репутацией.

Так, один из подрядчиков – "Укрбуд Девелопмент" – еще недавно через Bazert Development LLP принадлежал экс-депутату Максиму Микитасю. Именно тому Микитасю, которого НАБУ подозревает в нанесении государства ущерба на 82 миллиона гривен путем мошенничества с недвижимостью Национальной гвардии Украины. Среди других претензий к оборотистому экс-депутату со стороны правоохранительных органов – злоупотребления при реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, обустройстве складов Вооруженных сил Украины, и это далеко не полный список.

В сентябре, по словам генерального директора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбророды, Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и перестал быть владельцем компании. А Максим Бахтеев, новоназначенный советник мэра Киева Виталия Кличко, сообщил, что в проект вместо Микитася зашел новый инвестор, так что бояться собственникам квартир теперь уже нечего. Впрочем, новый инвестор является лицом непубличным и не хотел бы, чтобы его имя разглашалось до поры до времени.

Подобные намеки вместо честно предъявленных правоустанавливающих документов лишь подлили масла в огонь. И небезосновательно. Потому что по данным непосредственных участников рынка, досконально владеющими деталями происходящего, дело обстоит следующим образом.

Максим Микитась с "Укрбуда" вроде бы и ушел, но как-то не совсем. Процесс его "оттеснения" непублично курирует городская власть через лиц, близких к мэру Виталию Кличко. В идеале предполагается, что место Максима Микитася "под эгидой "Укрбуда" займет другой экс-депутат, авторитетный бизнесмен Артур Палатный, прошедший в свое время в Верховную Раду Украины от партии "Удар" Виталия Кличко. А Микитасю за это ничего не будет. Либо, как вариант, Микитась остается в "Укрбуде" через подставные фирмы и делит "эгиду" с Палатным. За это Микитасю что-то будет, но не так много, как могло бы быть.

И поломать эту внутригородскую идиллию может лишь причудливая зелено-бело-голубая коалиция, временно образовавшаяся между бизнесменом-депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы "За жизнь!" Вадимом Столаром и, скажем так, кругами, недалекими от Офиса Президента. Интерес тут взаимен, а за "Укрбуд" "бело-голубые" обещают расплатиться понижением градуса критики президентской вертикали на телеканалах Виктора Медведчука и согласованием кандидатов на будущих местных выборах в Киеве.

"Неподалеку" уверены, что местные выборы в столице они выиграют и так, но, как говорится, запас карманы не порвет. И политический опыт Вадима Столара, умудрявшегося в свое время фактически курировать соответствующие избирательные штабы Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, лишним не покажется. Да и недавнюю перепалку с Кличко по поводу того, кто же в Киеве хозяин, хотелось бы завершить в высоком стиле.

И только 40 тысяч собственников квартир "Укрбуда" сидят и гадают, куда им придется в итоге пойти: за ордером на вселение, на пикет под Кабмин или еще куда? И сегодняшнее молчание премьера Алексея Гончарука в отношении проблемы с "Укрбудом" может позже сыграть с ним злую шутку.