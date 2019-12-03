"УкрБуд" заморозил строительство более 13 тысяч квартир: что будет с вкладчиками

Государственная корпорация "УкрБуд" остановила строительство на большинстве своих объектов. Без жилья могут остаться более 13 тысяч инвесторов.

Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме "Элита-Центр". Да, у "Укрбуда" нет денег на счетах для достройки, передает ТСН.

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В частности, жилой комплекс "Харьковский" уже второй год находится в замороженном состоянии. Один дом стоит без тепла, еще два – вообще недостроенные.

Что известно об афере "Элита-Центра"?

Это – строительная афера в Киеве, в результате которой пострадало более 1,5 тысячи человек. Преступление стало одним из самых резонансных дел в Киеве и в Украине и привлекло внимание правительства и президента.



Афера осуществлялась путем заключения гражданами договоров с инвестиционно-строительной компанией "Элита-Центр" о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева. На самом деле строительство квартир не велось и мошенники заключали договоры двойной, а иногда и тройной продажи одних и тех же квартир в несуществующих домах. Общая сумма средств полученных таким образом мошенниками достигла 400 миллионов гривен.



В 2006 году было возбуждено уголовное дело, организатором аферы был Александр Шахов. В конце октября 2007 года его задержали в Швейцарии и экстрадировали в Украину. Уже здесь в 2016 году он сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.

Жилой комплекс введен в эксплуатацию лишь на треть. Из-за этого подсоединить его к тепловым сетям – нереально. Строительство остановилось еще летом. Аналогичная ситуация еще на 26 объектах этого застройщика. Людям, которые остались без тепла, еще повезло, ведь возведение всех домов остановилось полгода назад.

По подсчетам общественного деятеля Николая Томенко, недостроенными остаются более 13 тысяч квартир.

Должна быть мгновенная реакция чиновников. Потому что у киевской власти Кличко прямой конфликт интересов. То есть глава "УкрБуда" был депутатом фракции Кличко, друг Кличко, победитель тендеров. Микитась – друг команды Порошенко, потому что ему помогли стать депутатом. Вся властная вертикаль работала на него,

– отметил он.

Сейчас эксперты говорят, что для решения проблем застройщика нужны дополнительные деньги.

Внимание! НАБУ расследует дело против бывшего совладельца "УкрБуда" Максима Микитася. Ему забрасывают сделки с квартирами для Минобороны. О судьбе своих инвесторов он говорить не хочет. Говорит, что не имеет никакого отношения к "УкрБуду".

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Что известно про Максима Микитася?

Он был нардепом Рады 8 созыва и депутатом Киевсовета 7 созыва (2014 – 2015 годы), президент корпорации "УкрБуд". За 2017 год задекларировал с женой 335 миллионов гривен дохода. В декларации указал, что является бенефициаром трех компаний: ООО "УкрБуд Инвест", ООО "УкрБуд Девелопмент", Bazert Development LLP.



Антикоррупционное бюро подозревает Микитася в том, что он через подконтрольные ему строительные компании, вместе с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим и другими лицами, организовал схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии.