Деталями разговора Кулеба поделился в твиттере. Министр отметил, что благодарен Великобритании за поддержку в это критическое время.

Заметьте У нас дипломатия военного времени, мы бьем, – Кулеба о компаниях, что остаются на рынке России

Телефонный разговор с Лиз Трасс. Обсудили практические шаги по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Я подчеркнул настоятельную потребность ввести новые санкции против России за ее длительные варварские военные преступления в Украине,

– заявил Кулеба.

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