В банке отметили, что оккупантам не хватает мотивации, поэтому там решили подтолкнуть военных к принятию верного решения.

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Укргазбанк готов заплатить российским военным больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, на которую расщедрилась РФ.

К тому же, вместе с деньгами оккупанты получат шанс спасти свою жизнь, которую они точно потеряют, как только поднимут оружие в Украине.

Для этого нужно немногое – сдаться в плен нашим героическим Вооруженным Силам Украины и отдать всю технику и оружие. Выплаты гарантируем только наличными, потому что знаем, что не все карты в России работают,

– написали в Укргазбанке.

Работники банка добавили, что готовы предложить каждому российскому захватчику, который примет их предложение и решится сдаться в плен с оружием и техникой, по 100 тысяч рублей наличными.

Они обратились к российским военным: "Сдавайтесь и сдавайте оружие, потому что это ваш шанс совершить хотя бы единственный достойный поступок в своей никчемной жизни и заработать деньги для семьи "на сахар".

В банке отметили, что для украинцев рубли теперь не имеют никакой ценности, а сжигать их неэкологично. Также там выразили надежду, что другие украинские банки присоединятся к такой инициативе.

К слову, СБУ обнародовала видео с еще одним пленным российским военным, который якобы ехал на "учения". Солдат говорит, что отказавшимся воевать дали 13 лет заключения.

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