е-Підприємець – это уникальный комплексный сервис в Дії, объединяющий около 10 услуг для бизнеса, в частности, регистрацию ФЛП и открытие банковского счета, информирует 24 Канал.

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Как можно быстро и легко зарегистрировать ФЛП и открыть банковский счет в Укргазбанке (UGB) через Дію?

Достаточно авторизоваться на веб-портале Дія (сервис не работает в мобильной версии), в разделе "Каталог услуг" выбрать "Предпринимательство" – "е-Підприємець", заполнить необходимые поля и подать заявку. Итак:

клиент инициирует регистрацию ФЛП;

как одну из услуг выбирает открытие счета;

выбирает UGB (Укргазбанк) из перечня банков.

Весь процесс занимает от 10 минут. Поэтому по одной заявке вы получаете все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела.

Мы понимаем, что время – ценный ресурс, поэтому стремимся предоставлять предпринимателям современные цифровые решения, чтобы они могли сосредоточиться на главном – развития своего бизнеса. Укргазбанк первым в Украине ввел дистанционное открытие счетов, а теперь мы делаем еще один шаг вперед благодаря интеграции с Дією. Сервис е-Підприємець открывает возможности быстро и удобно начать свой бизнес,

– рассказала Татьяна Корниенко, директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка.

Открыть счет в UGB можно в Дії во время регистрации ФЛП / Фото UGB

Комплексную услугу е-Підприємець разработали в рамках проекта EU4DigitalUA, который финансируется Европейским Союзом и внедряется Академией электронного управления Эстонии и Международным и иберо-американским фондом административной и государственной политики (FIIAPP).

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