Об этом сообщили собеседники в компании.
По словам одного из них, УГВ планирует закупить трубной продукции на сумму более чем 280 млн гривен по закрытой процедуре.
Закупки такого объема согласно закону о госзакупках должны проходить через систему Prozorro. Но этот тендер прошел через торговую платформу prom.ua,
– отмечает собеседник.
С его слов, представители госкомпании создали закрытый тендер и выборочно разослали предложения отдельным участникам рынка.
Ранее в этом месяце УГВ уже закупила партию бурильных труб без открытого тендера, доступного для всех игроков.
По словам собеседников OilPoint, изменения в закупочной политике госкомпании инициирует главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.
Отметим, что СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в центральном офисе "Укргазвыдобування" в рамках расследования уголовного производства о закупках госкомпании. По данным следствия, тогда предприятие приобрело запчасти к насосам у ООО "Украина-2000" на 51 млн гривен, что в 3-20 раз превысило их рыночную стоимость.
Также сообщают, что "Укргазвыдобування" раздало миллиард на ремонт скважин.