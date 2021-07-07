Об этом сообщили собеседники в компании.

По словам одного из них, УГВ планирует закупить трубной продукции на сумму более чем 280 млн гривен по закрытой процедуре.

Закупки такого объема согласно закону о госзакупках должны проходить через систему Prozorro. Но этот тендер прошел через торговую платформу prom.ua,

– отмечает собеседник.

С его слов, представители госкомпании создали закрытый тендер и выборочно разослали предложения отдельным участникам рынка.

Ранее в этом месяце УГВ уже закупила партию бурильных труб без открытого тендера, доступного для всех игроков.

По словам собеседников OilPoint, изменения в закупочной политике госкомпании инициирует главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Отметим, что СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в центральном офисе "Укргазвыдобування" в рамках расследования уголовного производства о закупках госкомпании. По данным следствия, тогда предприятие приобрело запчасти к насосам у ООО "Украина-2000" на 51 млн гривен, что в 3-20 раз превысило их рыночную стоимость.

Также сообщают, что "Укргазвыдобування" раздало миллиард на ремонт скважин.