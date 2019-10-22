Укрлендфарминг в очередной раз сертифицирован как дружественный к окружающей среде производитель

ISCC является независимой организацией, которая внедряет систему сертификации сырья и продуктов. ISCC разработана в соответствии с требованиями Директивы 2009/28 / ЕС Европейского Парламента и Совета Европы о содействии использованию энергии из возобновляемых источников. Целью Директивы является увеличение доли использования биотоплива и уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Важным также является обеспечение экологически ответственного и устойчивого производства.



Группа компаний "Укрлендфарминг" - один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов Украины, обрабатывающий более 500 тыс. га плодородных земель и входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, на производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.