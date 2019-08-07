"Укрлендфарминг" выделил полмиллиона на лечение жителей сел

Более полумиллиона гривен выделил "Укрлендфарминг" на оздоровление и лечение детей и взрослых Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей

Группа компаний "Укрлендфарминг", владельцем которой является бизнесмен Олег Бахматюк, занимается всем спектром потребностей жителей села от проблем благоустройства сел, поддержки инфраструктуры до оздоровления и лечения взрослых и детей, проживающих в тех населенных пунктах, где работают предприятия агрохолдинга. Постоянно заботясь о здоровье украинцев, "Укрлендфарминг" только за последние три месяца оказал помощь в сумме более полумиллиона гривен селянам Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Херсонской областей.

В помощи нуждаются различные медицинские учреждения, к примеру, сельские пункты здоровья, больничные амбулатории. Предприятия агрохолдинга закупают для них необходимое медицинское оборудование, оргтехнику и тому подобное. Среди различных реализованных проектов – осуществление предприятием холдинга "Агрокомпания Прикарпаття" ремонта комнаты для психологической реабилитации детей в детском доме села Криховцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

Большая часть средств из бюджетов предприятий "Укрлендфарминг" идет на отдых и оздоровление школьников во время летних каникул. В большинстве сел для детей организуются пришкольные летние лагеря, некоторые сельсоветы отдают предпочтение санаториям. Наряду с запросами местных ОТО, сельских советов к предприятиям холдинга, местные жители обращаются к ним и напрямую.



В частности, Юрий Шульц, руководитель предприятия "Поділля Агропродукт", которое входит в "Укрлендфарминг", отметил, что "селяне довольно часто обращаются к предприятию за помощью сами, не через сельский совет. В этом месяце мы решили уделить максимум внимания обращениям, связанным с лечением наших арендодателей. Бич нашего времени – онкозаболевания, и они составляют 80% запросов к нам, связанным со здоровьем. Прямая адресная помощь жителям тех населенных пунктов, где мы работаем, является самым оперативным методом, потому что люди не теряют время, которое может быть критическим для их жизни. Таких обращений становится все больше".