Да, об этом говорится в соответствующем решении Окружного админсуда Киева. Он был обнародован еще 24 декабря 2021 года.

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Что просила "Укрнафта"

Компания заявила, что не является объектом государственной собственности, поэтому ее, мол, нельзя включить в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Говорили, что отстранение невакцинированных работников от работы будет иметь только негативные последствия для хозяйственной деятельности компании. Объясняли, что тогда невозможно будет добывать нефть и газ в запланированных объемах.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление об обеспечении административного иска.

Остановить действие приказа Минздрава "Об утверждении Изменений в перечень профессий, производств и организаций, сотрудники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от 1 ноября 2021 года №2393" в обновлении ПАО "Укрнафта",

– говорится в решении.

Приказ об обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения издало приказ о перечне профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Он вступил в силу с 7 ноября 2021 года.

О работниках каких учреждений идет речь:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, заведения защиты прав детей реабилитационных учреждений;

компаний, учреждений и организаций, включенных в список объектов гос принадлежности, которые имеют стратегическое значение для экономики и сохранности страны.

Заметим, что в октябре 2021 года в ОАСК уже обжаловали приказ о перечне профессий для обязательной вакцинации.