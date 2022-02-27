Известно, что перевести деньги можно на специальный счет. Его 24 февраля открыл Национальный банк.

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Сделать взнос можно в отделении Укрпочты

Перевести деньги можно в любом отделении Укрпочты. Отметим, что комиссию платить не надо.

Обратите внимание! Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Как еще помочь ВСУ

По этой ссылке можно отправить для наших защитников "ковидную" тысячу. За 5 часов украинцы отправили 77 миллионов гривен.

На счет Нацбанка можно сделать IBAN-перевод в любом онлайн-банкинге или отделении. Для перевода денег вам могут потребоваться, кроме счета, следующие реквизиты:

Переводы в гривне:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708 код ЕГРПОУ 00032106

Получатель: Национальный банк Украины

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