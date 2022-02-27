Известно, что перевести деньги можно на специальный счет. Его 24 февраля открыл Национальный банк.
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Сделать взнос можно в отделении Укрпочты
Перевести деньги можно в любом отделении Укрпочты. Отметим, что комиссию платить не надо.
Как еще помочь ВСУ
По этой ссылке можно отправить для наших защитников "ковидную" тысячу. За 5 часов украинцы отправили 77 миллионов гривен.
На счет Нацбанка можно сделать IBAN-перевод в любом онлайн-банкинге или отделении. Для перевода денег вам могут потребоваться, кроме счета, следующие реквизиты:
- Переводы в гривне:
- Банк: Национальный банк Украины
- МФО 300001
- Счет № UA843000010000000047330992708 код ЕГРПОУ 00032106
- Получатель: Национальный банк Украины
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