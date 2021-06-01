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Укрпочта продала церковь в Кировоградской области

Генеральный директор Укрпочты 1 июня сообщил, что предприятие продало помещение церкви, которое годами использовалось как почтовое отделение в Кировоградской области. Церковь приобрела УПЦ, которая является частью Русской Православной церкви на территории Украины.

Мы действуем нестандартно. Тем более, все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом". И сегодня апогей этого действа – Укрпочта продала церковь,

– написал Игорь Смелянский.

Он подчеркнул, что теперь здание будет использоваться по прямому назначению. Полученные от покупки деньги в компании потратят на улучшение состояния инфраструктуры Укрпочты.

Гендиректор подчеркнул, что предприятие не отдает и не передает ничего бесплатно. "Все активы продаются на открытых аукционах, а деньги направляются на ремонты помещений, чтобы "нам больше не было стыдно за убитую инфраструктуру", – отметил он.

Реакция пользователей

Под постом Игоря Смелянского многие пользователи прокомментировали продажу церкви:

Дожились. Почта продает церкви;

Не стоило хвастаться, что продали церковь россиянам;

Оккупационная церковь была допущена к торгам. Это хуже 30 серебряников. Кровавые деньги.

В частности, возник спор под одним из комментариев. "Это жесть. Отдавать здание почты церкви государства-агрессора и идеологическом подразделения ФСБ, и хвастаться, что удачно продали – это полный совок головного мозга", – написал один из пользователей в фейсбуке.

Открытый аукцион – как я должен был влиять на результат? Мы все желаем прозрачное управление государственным имуществом, но тут немножечко подкрутим, сделаем исключение и так далее,

– ответил генеральный директор Укрпочты.