Дальше посылки отправляют международными авиалиниями. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

К теме Заграничные почты запустили бесплатную адресную доставку в Украину

Следует отметить, что сейчас Укрпочта продолжает работать в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах Украины, где это безопасно для работников и клиентов.

При этом в особо "горячих точках" пересылка посылок возможна в пределах крупных городов,

– добавил Кубраков.

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