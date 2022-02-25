Как отметили в Укрзализнице, большинство пассажирских поездов продолжают курсировать по стране и ездят по обычному графику. Железнодорожники делают все возможное, чтобы дать людям возможность свободно передвигаться по стране и вовремя покидать опасные зоны.

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Чиновники говорят, что курсирует по стране 80% пассажирских поездов.

Обеспечить соблюдение графика невозможно

В Укрзализныце отметили, что поезда продолжают двигаться со значительными задержками из-за оперативных изменений маршрутов.

Кроме того, графику мешают снижение скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидание безопасного времени для проезда.

Из Харькова железнодорожники обещают отправить последний рейс "Интерсити+" 25 февраля после 13:00.

После этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами. Продолжаем работать и верим в ВСУ,

– подчеркнули в ведомстве.

Война России с Украиной: что известно по состоянию на 11: 00 25 февраля

Российские оккупанты начали обстрел военных объектов во многих крупных городах Украины утром 24 февраля. После ударов крылатыми ракетами "Калибр" захватчики перешли в наступление на Сумщине, Житомирщине, Черниговщине, Киевщине и Херсонщине. Попытки захватить населенные пункты были и на Донбассе.

Россияне захватили Геническ, а также продвинулись до Ахтырки. Кроме того, оккупационные войска установили контроль над островом Змеиный. Также оккупационная группировка ВС РФ прошла через Беларусь к Чернобыльской АЭС.

После долгих боев украинским военным удалось предотвратить высадку десанта на аэродроме Гостомель, однако бои там продолжаются. Все остальные попытки оккупантов продвинуться вглубь Украины не были успешными.

Ночью 25 февраля россияне атаковали Киев. ПВО сбила ракету и истребитель Су-27. Обломки ракеты упали на многоэтажку, а самолет – на частные дома.

Кроме того, захватчики ворвались в Дымер и высадили десант в Ровно. Колонну оккупантов, которая двигалась из Дымера в Гостомель, уничтожили.