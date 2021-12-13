Передача Огня от украинской скаутской организации "Пласт" представителям Укрзализныци состоялась 12 декабря в 20:00

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Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира во все области Украины

В рамках совместного проекта Укрзализныци и "Пласта" проводники 15 поездов доставят огонь на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Мариуполя, Константиновки и Лисичанска. На это потратят меньше чем 1 сутки.

Уже 13 декабря с 14:00 до 22:00 люди смогут получить Огонь для своего дома на указанных вокзалах. Там вставили специальные безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

Обратите внимание! В Укрзализныце напомнили, что на вокзалах действует обязательный масочный режим.

Укрзализныця доставляет Вифлеемский огонь / Фото пресс-службы Укрзализныци

Вифлеемский огонь мира: что надо знать

Вифлеемский огонь зажигают на Святой земле, в месте рождения Иисуса Христа.

Впоследствии его везут в Европу и в частности в Украину.

В Украине его традиционно развозят по всем регионам – в детские дома, больницы, храмы и даже на фронт военным.

В 2021 году свечи с ним зажгутся в Лисичанске, Мариуполе и Константиновке.

Полный текст публикации Укрзализныци:

Доставим Вифлеемский огонь мира во все области страны менее чем за сутки.

Впервые в истории компании Укрзализныця официально приняла участие в одном из крупнейших скаутских мероприятий мира: доставке Вифлеемского огня мира.

12 декабря в 20:00 состоялась передача Огня от организации "Пласт" представителям Укрзализныци. В рамках совместного мероприятия проводники 15 поездов доставят огонь на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Мариуполя, Константиновки и Лисичанска менее чем за сутки.

Уже 13 декабря с 14:00 до 22:00 любой сможет получить огонь для своего дома на указанных вокзалах. Там будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира. Напоминаем, что на вокзалах Укрзализныци действует обязательный масочный режим.