Оценивают, что проект будет стоить около миллиарда гривен. Финансировать строительство пути должны были бы владельцы курорта. Об этом говорилось в ответе Укрзализныци на информационный запрос.

Кстати Зеленский объявил о старте "Большой стройки" на Укрзализныце

Летом к перевозчику обратилось руководство "Буковеля" с просьбой рассмотреть возможность строительства ветки. Согласно договору, Укрзализныця должна разработать предпроектное предложение.

Как строить ветку

Детали проекта не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако ранее директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский говорил, что рассматривают продление железной дороги от станции Татаров непосредственно до курорта, информирует ЦТС.

По его словам, изучают, какие трассы можно продолжить. В этой местности непростой рельеф. Вдоль реки необходимо строить тоннели. Перцовский добавил, что для этого нужны существенные инвестиции. Правда, по его словам, заинтересованные инвесторы уже есть.

Сколько денег надо

Чиновник отметил, что инвестиции в проект будут достигать от 1 миллиарда гривен. Продлится строительство около года, однако сроки будут зависеть от того, будет ли участок, где будут прокладывать новую ветку, электрифицированным.

Кстати, вскоре УЗ собирается модернизировать и станцию в Татарове, которую превратят в пересадочный хаб. Должны построить стоянку для автобусов и расширить платформу.