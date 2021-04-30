"Укрзализныця" начала работы по электрификации 94-километрового направлении Ковель – Изов – Госграница.

Такое мнение у себя на странице фейсбук выразил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По его словам, сейчас это один из самых масштабных и важных проектов, который позволит увеличить экспортный потенциал Украины. Кроме того, как отметил Юрик, электрификация железной дороги является актуальной на фоне роста цен на дизельное топливо, а также это будет способствовать энергонезависимости страны.

Благодаря электрификации "Укрзализныця" сможет увеличить на участке вес грузовых поездов с 4,6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн, повысить ее пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

Как сообщил Юрик, "Укрзализныця" вскоре начнет строительство стационарной тяговой подстанции в Ковеле. Она заменит существующую передвижную и будет важным элементом в работе модернизированного участка.

Ранее Иван Юрик заявил, что в течение года "Укрзализныця" планирует отремонтировать 1200 км путей. По состоянию на конец апреля, 140 км было обновлено разными видами ремонта.