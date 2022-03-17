Укрзализныця перевозит как малогабаритные грузы (в пассажирских вагонах), так и крупногабаритные грузы (в грузовых вагонах). Также компания принимает помощь из-за границы. Об этом говорится в сообщении.

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Для более оперативной доставки грузов в регионы, страдающие от боевых действий с войсками России, компания-перевозчик развернула вдоль границы с ЕС ряд логистических пунктов, в которых происходит перегрузка гуманитарной помощи с поездов других железных дорог и грузовиков в поезда Укрзализныци.

Узнать расположение складов перегрузки и подать заявку на доставку гуманитарного груза можно по телефонам горячей линии "Железная Помощь": 0 800 503 222, 044 465 03 87 или по ссылке.