Перевозчик предупреждает, что время отправки может меняться. Информацию обновляют ежедневно примерно в 00 часов.

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Какие эвакуационные рейсы назначили

Маршруты следуют с восточной Украины на западную. В частности:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский

11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.

Власть просит людей эвакуироваться из опасных зон: смотрите видео