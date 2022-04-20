Перевозчик предупреждает, что время отправки может меняться. Информацию обновляют ежедневно примерно в 00 часов.

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Какие эвакуационные рейсы назначили

Маршруты следуют с восточной Украины на западную. В частности:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.

Власть просит людей эвакуироваться из опасных зон: смотрите видео