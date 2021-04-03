Укрзализныця показала весь перечень спецрейсов на 3 – 5 апреля
"Укрзализныця" анонсировала запуск спецрейсов для пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть красные зоны. Дополнительные поезда будут курсировать с 3 по 5 апреля.
Источник:Укрзализныця
В пресс-служба национального перевозчика отметили, что продажу билетов на спецрейсы уже открыли.
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Весь перечень спецрейсов
В субботу, 3 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- № 3/4 Ужгород – Запорожье;
- № 5/6 Херсон – Ужгород;
- № 7/8 Киев – Черновцы
- № 13/14 Киев – Солотвино;
- № 15/16 Рахов – Харьков;
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 25/26 Одесса – Рахов;
- № 29/30 Киев – Ужгород и № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 45/46 Лисичанск – Ужгород;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск;
- № 149/150 Полтава – Ворохта;
- № 133/134 Николаев – Рахов;
- № 135/136 Черновцы – Одесса,
- № 143/144 Ворохта – Киев;
- № 243/244 Киев – Рахов и № 357/358 Киев – Рахов;
- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск.
В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
- № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 5/6 Ужгород – Херсон;
- № 7/8 Черновцы – Киев;
- № 13/14 Солотвино – Киев;
- № 15/16 Харьков – Рахов;
- № 17/18 Ужгород – Харьков;
- № 25/26 Рахов – Одесса,
- № 29/30 Ужгород – Киев;
- № 45/46 Лисичанск – Ужгород;
- № 81/82 Ужгород – Киев;
- № 107/108 Ужгород – Одесса,
- № 117/118 Черновцы – Киев;
- № 129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг;
- № 149/150 Ворохта – Полтава;
- № 135/136 Одесса – Черновцы
- № 143/144 Киев – Ворохта;
- № 243/244 Рахов – Киев и № 357/358 Рахов – Киев;
- № 749/750 Ивано-Франковск – Киев.
В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:
- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- № 3/4 Ужгород – Запорожье;
- № 5/6 Херсон – Ужгород;
- № 15/16 Рахов – Харьков;
- № 117/118 Киев – Черновцы
- № 133/134 Рахов – Николаев
- № 143/144 Ворохта – Киев.
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В "Укрзализныце" поблагодарили местные ОГА за инициативу, а также Министерство инфраструктуры Украины и Министерство здравоохранения за возможность организовать перевозку людей.
Добавим, что с начала попадания областей в красную зону "Укрзализныця", согласно распоряжениям Кабмина об адаптивном карантине, не допускала высадку и посадку пассажиров. Однако впоследствии в компании решили вывозить пассажиров из регионов с максимальным уровнем карантина.
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