Вагоны будут закупаться за государственные деньги, предусмотренные на 2022 год в рамках выполнения программы обновления пассажирского подвижного состава и инфраструктуры. В них будут современные элементы экстерьера и интерьера.

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Как сообщили в пресс-службе, в новых плацкартных вагонах установят:

современное LED-освещение;

вакуумные санузлы;

розетки с USB-портами;

современную система кондиционирования воздуха.

Конструктивная скорость таких вагонов составит 160 километров в час, а срок службы – не менее 30 лет.

Благодаря закупке этой партии мы сможем полноценно формировать поезда из разных типов новых вагонов и предлагать пассажирам комфортные поездки по разным ценовым категориям.

– заявил член правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 2 февраля. Аукцион пройдет 10 марта. Все вагоны компания получит не позднее 31 декабря 2023 года.

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Также "Укрзалізниця" планирует в 2022 году заказать за деньги госбюджета еще 70 вагонов сидячего типа. Соответствующий тендер будет объявлен уже в ближайшее время.

Модернизация в Укрзализныце: последние новости

Укрзализныця запустила модернизированный электропоезд. Он будет соединять Донецкую и Харьковскую области.

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В ноябре "Укрзализныця" получила 5 новых купейных пассажирских вагонов. На это выделили деньги из государственного бюджета.

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