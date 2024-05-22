В то же время в УЗ уточнили, что об изменении правил речь не идет. Компания просит правительство применить те же правила, как и для других критически важных предприятий, вроде энергетических.

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Укрзализныця испытывает дефицит кадров

В пресс-службе Укрзализныци рассказали, что из-за войны сейчас фиксируется нехватка специалистов критически важных профессий для организации перевозок. Также речь идет об обеспечении электричеством потребителей и жизнеобеспечения территориальных общин.

Там отметили, что около 80% сотрудников, без которых железная дорога не может работать и обеспечивать безопасность движения – это путейцы, машинисты, энергетики, обходчики вагонов и тому подобное. Эти должности по состоянию на сегодня укомплектованы около 76%.

Даже при условии правил бронирования военнообязанных работников, действовавших в соответствии с решениями Генерального штаба Вооруженных Сил до апреля 2024 года, Укрзализныця уже испытывала дефицит кадров,

– говорят в Укрзализныце.

Подобная ситуация обусловлена целым рядом факторов, в частности оккупацией территорий с работниками, вынужденной миграцией, а также спецификой профессий. Всего с начала полномасштабного вторжения было мобилизовано более 12 тысяч сотрудников.

Среди них к гражданской жизни вернулись более 1,5 тысяч сотрудников. Более того, около 10% железнодорожников сейчас в рядах Вооруженных Сил Украины.

Активно сотрудничают с правительством

В компании отмечают, что на сегодня чрезвычайно важно сохранить текущее количество работников. В то же время Укрзализныця является монополистом на рынке железнодорожных перевозок, которые являются одними из основных путей для пассажирского и грузового транспорта.

В частности, она проводит эвакуацию гражданского населения, а также раненых военных.

К тому же Укрзализныця является одной из крупнейших компаний-операторов системы распределения электроэнергии и поставляет ее как для собственных нужд, так и для населения и промышленности, поэтому стабильная работа критична для прохождения осенне-зимнего периода.

В связи с этим, Укрзализныця активно сотрудничает с правительством для учета потребностей в бронировании работников, критически необходимых для бесперебойного функционирования железной дороги в условиях войны. Мы надеемся, что для Укрзализныци будут введены правила бронирования военнообязанных работников, аналогичные тем, что уже действуют для предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, системы жизнеобеспечения и оборонной промышленности", – добавили в компании.