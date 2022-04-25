Как следствие, задерживается ряд поездов, в частности пригородных. Перевозчик назвал направления, где будут задержки.

К теме Вражеские ракеты ударили по железной дороге под Здолбуновом: есть раненные, повреждены дома

Список маршрутов поездов

Обновление по задержкам пригородных поездов из-за повреждений инфраструктуры по состоянию на 14:30:

№6206 Казатин – Фастов (+4 часа 1 минута);

№6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 часа);

№6253 Казатин – Шепетовка (+3 часа 10 минут);

№6284 Ровно – Могиляне (+1 час 33 минуты);

№6303 Казатин – Жмеринка (+1 час 35 минут);

№816/815 Львов – Черновцы (+1 час 35 минут);

№6092 Львов – Здолбунов (+14 минут);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 час 19 минут);

№6187 Львов – Мукачево (+40 минут);

№6005 Львов – Трускавец (+2 часа 17 минут).

Враг выпустил ракеты вблизи Хмельницкой АЭС: смотрите видео