Как следствие, задерживается ряд поездов, в частности пригородных. Перевозчик назвал направления, где будут задержки.
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Список маршрутов поездов
Обновление по задержкам пригородных поездов из-за повреждений инфраструктуры по состоянию на 14:30:
- №6206 Казатин – Фастов (+4 часа 1 минута);
- №6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 часа);
- №6253 Казатин – Шепетовка (+3 часа 10 минут);
- №6284 Ровно – Могиляне (+1 час 33 минуты);
- №6303 Казатин – Жмеринка (+1 час 35 минут);
- №816/815 Львов – Черновцы (+1 час 35 минут);
- №6092 Львов – Здолбунов (+14 минут);
- №6093 Здолбунов – Львов (+1 час 19 минут);
- №6187 Львов – Мукачево (+40 минут);
- №6005 Львов – Трускавец (+2 часа 17 минут).
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