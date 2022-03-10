Поезда будут отправляться из Харькова, Дарницы и Днепра.

Важно Украинские защитники остановили наступление россиян на всех направлениях

Расписание поездов Интерсити

16:00 Харьков – Львов

17:00 Дарница – Львов

20:30 Днепр – Львов

Помните, что сейчас действует приоритет на посадку женщин, детей и стариков. Будьте взаимовежливыми, помогайте друг другу. Берегите себя!

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