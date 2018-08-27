"Укрзализныця" анонсировала изменения в графике движения поездов: известно где и почему

Из-за ремонтных работ на участке Жмеринка – Гречаны в "Укрзализныце" анонсировали изменения в графике движения поездов. Они будут курсировать по измененным маршрутам в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Для проведения плановых ремонтов инфраструктуры на участке Жмеринка – Гречаны в расписание движения поездов, в том числе тех, которые курсируют в западном направлении, вносятся изменения. В связи с этим временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда этого направления,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября. В "Укрзализныце" призвали пассажиров учитывать это при планировании путешествий.

Также в компании пообещали возобновить продажу билетов после корректировки графика движения поездов на этой неделе.