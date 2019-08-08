"Укрзализныця" должна создать оперативный штаб, чтобы вывезти урожай

В этом году по всей Украине ожидается рекордное количество урожая зерновых, которое может пересечь отметку в 70 млн тонн. Но вывезти все вовремя и без потерь не возможно.

Об этом рассказал в эфире 24 канала глава Аграрной конфедерации Украины Леонид Козаченко.

"Мы делаем все возможное, чтобы получить с наших полей высокий урожай. Мы действительно бьем рекорды. Но мы теряем очень много за счет логистики. Несвоевременная перевозка этой продукции останавливает сбор. Мы днем теряем 1% прямо в поле: осыпается, падает на землю, пропадает. Очень плохо развиваюются перевозки автомобильными путями, а "Укрзализныця" не может обеспечить нас достаточным количеством локомотивов и вагонов", – отметил Козаченко.

Слабая локомотивная тяга и нехватка вагонов может стать причиной транспортного коллапса уже через несколько недель, когда железная дорога столкнется с пиковыми нагрузками. Такая ситуация повторяется из года в год, поэтому аграрии требуют лишить монополии "Укрзализныцю", которая с логистическим кризисом не справляется. В Аграрной конфедерации убеждены, что это будет возможно благодаря обновлению законодательства и допуску к грузовым перевозкам частной тяги.

Надо использовать опыт Европейского союза. Тяга частная, вагоны – частные, только магистральные линии – в государственных руках. В Соединенных Штатах Америки даже магистральные линии частные. Надо было идти давным-давно этим путем. Нам удалось кое-что сделать в этом направлении 2 года назад. Мы получили разрешение на использование частных вагонов. Благодаря этому решили проблему дефицита вагонов, и дали возможность заработать около двум десяткам украинских предприятий, которые причастны к выпуску этих вагонов,

– подчеркнул Леонид Козаченко.

Свои требования Аграрная конфедерация будет выдвигать представителям нового парламента. А пока нет политической воли для законодательных изменений, чтобы избежать кризиса, нужно создать оперативный штаб по перевозкам, отдавать предпочтение украинским производителям и начать масштабную модернизацию подвижного состава железной дороги. Аграрии отмечают: если же монополист и в дальнейшем будет только повышать тарифы и не уделять внимания улучшению качества перевозок, транспортного коллапса и экономических потерь Украине не избежать.