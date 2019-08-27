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      "Укрзализныця" игнорирует замечания бизнеса и пытается скрыто поднять тарифы, – ЕБА

      26 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / znaj.ua

      "Укрзализныця" не учла предложения и замечания бизнеса по Договору присоединения о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом и планирует установить жесткие временные рамки на пользование вагонами, а также штрафы за их нарушение.

      Об этом после встречи представителей основных компаний-грузоотправителей и "Укрзализныци" сообщила координатор логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ярина Скороход. По ее мнению, уже скоро навязанные монополистом бизнеса условия сотрудничества могут быть утверждены.

      "Сама форма Договора присоединения для бизнеса является не совсем приемлемой. Потому что в таком случае они должны согласиться с той формой, которую предлагает УЗ. Замечаний очень много: и по операционной работе, и по сохранности груза, сохранности подвижного состава, а также по определенным операционным моментам, которые у каждого предприятия отличаются. Это главное замечание. у каждого предприятия есть свое конкретное видение того, в какой редакции должен быть согласован этот договор. И поэтому именно такая форма Договора присоединения бизнес не устраивает", – отметила Скороход.

      Особое беспокойство, по словам координатора ЕБА, у бизнеса вызывают намерения УЗ провести очередное скрытое увеличение тарифов на перевозку – в виде штрафов за пользование вагонами.

      "УЗ обещала постепенно уменьшать время, с которого будет начисляться плата, то есть штрафы. Но в конце концов они все-таки придут к некой единой временной рамке. По подсчетам бизнеса, затраты грузоотправителей вследствие этого могут вырасти более чем на 3 млрд в год. Что, конечно, для бизнеса не является плюсом. Потому что они считают свои деньги, закладывают это в финансовые планы. И эти деньги бизнес мог перенаправить на определенные операционные улучшения, увеличение скорости работы – на то, к чему, собственно, и призывает УЗ. А не просто платить штрафы за то, что они технологически на самом деле не смогут выгружать грузы в такие сжатые сроки", – убеждена Скороход.

      По ее словам представители бизнеса собрали все свои замечания и по редакции договора, и по плате за вагоны в единый документ. Однако неизвестно, будут ли эти замечания учтены, ведь больше встреч с бизнесом по этому вопросу в УЗ не планируют.

      "Предложение номер 1 – вернуться к практике, когда клиенты могли обсуждать свои замечания по УЗ. Поскольку компания занимает монопольное положение в очень многих сегментах, она должна учитывать напрямую интересы компаний – их клиентов, которые ведут с ними операционную работу. Мы надеемся на ответ УЗ на наш консолидированный документ с замечаниями, на то, что хотя бы частично эти замечания будут включены в финальный документ. Потому что все свидетельствует о том, что уже на следующей неделе этот вопрос будет вынесен на правление УЗ. И, скорее всего, это решение будет утверждено", – отметила Скороход.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Бизнес
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