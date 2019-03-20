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      "Укрзализныця" создаст "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с рынком

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / ukranews.com

      Публичное акционерное общество (ПАО) "Укрзализныця" планирует создать "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с бизнесом.

      Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов журналистам в Киеве в среду, 20 марта.

      "Для себя следующим шагом мы видим создание "Совета грузоотправителей", в которой будут представлены все отрасли, все грузоотправители, и мы сможем на перманентной площадке в регулярном режиме обсуждать и все проблемы, которые мы имеем, и все наши инициативы, и все необходимости с стороны бизнеса. Это может быть ассоциация, общественная организация, что угодно. Мы уверены, что это действенный механизм", – сказал руководитель компании.

      Кравцов подчеркнул, что "Укрзализныця" хочет создать платформу для откровенного диалога, отметив, что такие организации как "Европейская бизнес ассоциация" и "Американская торговая палата" являются по сути лоббистскими организациями, в первую очередь, для бизнеса, и не подходят для запланированного компанией формата общения.

      По словам Кравцова, запланированный "Совет грузоотправителей" должен декларировать готовность компании идти на открытый диалог с бизнесом, а также на определенные компромиссы.

      Он также напомнил, что компания, по сути, выполнила все обязательства со своей стороны по инвестициям в подвижной состав, взятые в 2017 году после предыдущей индексации тарифов.

      Если говорить о грузовых перевозках, то сегодня мы говорим о 14,2-процентном повышении тарифов с 1 апреля, которое сейчас находится в процессе обсуждения. Далее мы готовы к обсуждению не механизма, а цифры, которая нам необходима для реализации программы капитальных инвестиций и на развитие компании. Механизмы могут быть совершенно разными,
      – отметил Кравцов.

      Он привел пример, что если бы "Укрзализныце" удалось достичь хотя бы частичной компенсации убыточности пассажирских перевозок – это позволило бы дополнительно получить около 10 млрд гривен, что больше, чем компания рассчитывает получить от индексации грузовых тарифов на этот год.

      Кравцов также заявил, что он ожидает, что 22 марта Государственная регуляторная служба поддержит индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля текущего года.

      По словам руководителя "Укрзализныци", до конца года компания планирует получить от автоиндексации тарифов около 1,9 млрд гривен дополнительных доходов, а также около 1 млрд гривен от сближения классов железнодорожных грузов.

      "Мы категорически выступаем за то, что внеклассовые грузы должны быть исключены как класс", – сказал Кравцов, добавив, что в настоящее время этот класс грузов, в первую очередь, субсидирует перевозки щебня.

      В дальнейшем компания планирует также сблизить первый, второй и третий классы грузов. В частности, это коснется, в первую очередь, первого класса, как наиболее крупного и работает сейчас, по мнению руководителя "Укрзализныци", с понижающим коэффициентом.

      Как сообщалось, ранее обнародованный финплан "Укрзализныци" на 2019 год предусматривал индексацию тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, а также индексацию тарифов на перевозку грузов с повышением с 1 февраля на 16 5%, при том, что дальнейший шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года. При этом, на данный момент компания ожидает индексации грузовых тарифов на 14,2% с 1 апреля 2019 года.

      В последней версии финплана компании доход на 2019 год запланирован в размере 112 млрд гривен, чистая прибыль – в 4,5 млрд гривен, капитальные инвестиции – 18 млрд гривен.

      Компания в 2019 году планирует перевезти 331 млн тонн грузов (рост на 2,7% до факта 2018 года) и 201 млн пассажиров (на 0,7% меньше факта 2018 года).

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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