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      Укрзализныця запустит скоростные поезда из Львова в Краков, Прагу и Вену

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      Укрзализныця запустит скоростные поезда из Львова в Краков, Прагу и Вену / Коллаж 24 канала

      Укрзализныця планирует примерно через год запустить скоростной поезд из Львова в Краков. На место назначения поезд будет прибывать всего за 3,5 часа до Кракова.

      Еврколию планируют проложить от государственной границы до станции Скнилов на окраине Львова. Расстояние до Скнилова от главного железнодорожного вокзала – 5,5 километра, от аэропорта – 3 километра и автостанции – 1 километр, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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      То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова до Кракова, Праги, Вены. К тому же между Скниловом, аэропортом и Львовским железнодорожным вокзалом планируем запустить еще и экспресс для комфорта пассажиров,
      - анонсировал Кравцов.

      Поезда будут выезжать именно со станции "Скнилов", чтобы не перегружать станцию "Львов", через которую следуют фактически все внутригосударственные поезда.

      "Уверен, что это будет крупнейший инфраструктурный проект на Западе Украины. Для Укрзализныци это абсолютно реально и будет иметь необычайный социальный эффект", – убежден Кравцов.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Путешествия Европа Чехия Новости Львова Транспорт Железная дорога Укрзализниця Новости Польши Австрия
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