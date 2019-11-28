Цены на билеты поездов Укрзализныци вырастут: когда и на сколько
Укрзализныця увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%. Увеличение цен будет происходить постепенно с марта 2020 года по январь 2021 года.
Стоимость билетов на пассажирские перевозки будет расти с марта на 2% ежемесячно, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на финансовый план Укрзализныци.
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Так, например, если на сегодня средняя стоимость билета на поезд с Киева во Львов составляет 640 гривен, то после роста на 22% она составит 780 гривен.
Укрзализныця ожидает, что ее доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход – на 13% в 2020 году.
В то же время тарифы на грузовые перевозки будут расти на 2,5% ежеквартально.
Что еще изменится в Укрзализныце: планы Мининфраструктуры
- Обновят подвижной состав, а именно приобретут 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов; заключат соглашения относительно 40 тепловозов и 200 электровозов;
- электрифицируют 110 километров пути для ускорения движения поездов;
- запустят новые маршруты – внутренние и международные;
- заменят освещение в вагонах, обновят постельное белье, усовершенствуют систему уборки в поездах.