Ціни на квитки Укрзалізниці зростуть: коли і на скільки

Укрзалізниця збільшить вартість квитків на проїзд у своїх поїздах на 22%. Збільшення цін відбуватиметься поступово з березня 2020 року по січень 2021 року.

Вартість квитків на пасажирські перевезення зростатиме з березня на 2% щомісяця, повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на фінансовий план Укрзалізниці.

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Так, наприклад, якщо на сьогодні середня вартість квитка на потяг з Києва до Львова становить 640 гривень, то після зростання на 22% вона становитиме 780 гривень.

Укрзалізниця очікує, що її дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід – на 13% в 2020 році.

Водночас тарифи на вантажні перевезення зростатимуть на 2,5% щокварталу.

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