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      Ціни на квитки Укрзалізниці зростуть: коли і на скільки

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      Вартість квитків на потяги зросте / 24 канал

      Укрзалізниця збільшить вартість квитків на проїзд у своїх поїздах на 22%. Збільшення цін відбуватиметься поступово з березня 2020 року по січень 2021 року.

      Вартість квитків на пасажирські перевезення зростатиме з березня на 2% щомісяця, повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на фінансовий план Укрзалізниці.

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      Так, наприклад, якщо на сьогодні середня вартість квитка на потяг з Києва до Львова становить 640 гривень, то після зростання на 22% вона становитиме 780 гривень.

      Укрзалізниця очікує, що її дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід – на 13% в 2020 році.

      Водночас тарифи на вантажні перевезення зростатимуть на 2,5% щокварталу.

      Що ще зміниться в Укрзалізниці: плани Мінінфраструктури

      • Оновлять рухомий склад, а саме придбають 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів; укладуть угоди щодо 40 тепловозів та 200 електровозів;
      • електрифікують 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів;
      • запустять нові маршрути – внутрішні та міжнародні;
      • замінять освітлення у вагонах, оновлять постільну білизну, вдосконалять систему прибирання у потягах.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Укрзалізниця Залізниця Транспорт Ціни
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