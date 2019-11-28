Ціни на квитки Укрзалізниці зростуть: коли і на скільки
Укрзалізниця збільшить вартість квитків на проїзд у своїх поїздах на 22%. Збільшення цін відбуватиметься поступово з березня 2020 року по січень 2021 року.
Вартість квитків на пасажирські перевезення зростатиме з березня на 2% щомісяця, повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на фінансовий план Укрзалізниці.
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Так, наприклад, якщо на сьогодні середня вартість квитка на потяг з Києва до Львова становить 640 гривень, то після зростання на 22% вона становитиме 780 гривень.
Укрзалізниця очікує, що її дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід – на 13% в 2020 році.
Водночас тарифи на вантажні перевезення зростатимуть на 2,5% щокварталу.
Що ще зміниться в Укрзалізниці: плани Мінінфраструктури
- Оновлять рухомий склад, а саме придбають 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів; укладуть угоди щодо 40 тепловозів та 200 електровозів;
- електрифікують 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів;
- запустять нові маршрути – внутрішні та міжнародні;
- замінять освітлення у вагонах, оновлять постільну білизну, вдосконалять систему прибирання у потягах.