Улицы Киева будут мыть круглосуточно вплоть до улучшения состояния воздуха

В Киеве решили интенсивно тщательно мыть дороги и тротуары круглосуточно. Это будет происходить до нормализации качества воздуха в столице.

Сейчас на дорогах Киева работает 55 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

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За минувшие сутки коммунальщики использовали 2340 кубических метров воды.

В "Киевавтодоре" пообещали, что будут продолжать мытью киевские улицы в усиленном режиме вечером и ночью.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве: главное

Украинская столица остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iQair, что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 9 утра 18 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. Сейчас он несколько снизился и составляет 151 пункт.

Обратите внимание! Власть убеждает, что загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне.



Как действовать людям в случае загрязнения воздуха/ Инфографика 24 канала