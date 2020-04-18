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      Улицы Киева будут мыть круглосуточно вплоть до улучшения состояния воздуха

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      Мойка дорог в Киеве / Киевавтодор

      В Киеве решили интенсивно тщательно мыть дороги и тротуары круглосуточно. Это будет происходить до нормализации качества воздуха в столице.

      Сейчас на дорогах Киева работает 55 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

      Актуально Когда ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится: прогноз Укргидрометцентра

      За минувшие сутки коммунальщики использовали 2340 кубических метров воды.

      В "Киевавтодоре" пообещали, что будут продолжать мытью киевские улицы в усиленном режиме вечером и ночью.

      Уровень загрязнения воздуха в Киеве: главное

      • Украинская столица остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iQair, что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
      • По состоянию на 9 утра 18 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. Сейчас он несколько снизился и составляет 151 пункт.

      Обратите внимание! Власть убеждает, что загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне.


      Как действовать людям в случае загрязнения воздуха/ Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Укравтодор Загрязнение воздуха КГГА Новости Киева
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