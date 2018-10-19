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      Ультраправый кандидат Болсонару сохраняет лидерство в президентской гонке в Бразилии

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      Жаир Болсонару
      Жаир Болсонару / Фото из открытых источников

      Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, сохраняет наибольшие шансы на победу в избирательной гонке.

      Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологического центра Datafolha.

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      Как показывают исследования, в рейтинге симпатий бразильских избирателей Болсонару значительно опережает своего соперника – представителя левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, который заменил в качестве кандидата на пост президента осужденного за коррупцию экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. Во втором туре выборов за ультраправого депутата выразили намерение проголосовать 59 процентов избирателей. Представитель левых сил может рассчитывать на поддержку 41 процента сограждан.

      Исследование проводилось 17-18 октября, его погрешность составляет 2 процента. В опросе приняли участие 9137 человек.

      Напомним, 7 октября в Бразилии прошли президентские и парламентские выборы. Тогда по подозрению в нарушении избирательного законодательства полиция задержала 134 человека.

      Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее количество голосов набрали Болсонару (46,03%) и Аддад (29,28%). Поскольку ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

      Теги: Новости политики Бразилия
      Источник: 24 Канал
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