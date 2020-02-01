Уменьшение сумм в платежках: Зеленский провел совещание с представителями власти – подробности

Украинский гарант Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства, Офиса Президента, "Нафтогаза" и других украинских ведомств. На нем, в частности, обсудили вопрос уменьшения сумм в платежках за теплоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента на своих ресурсах в сети. Также она опубликовала соответствующее видео.

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В начале ролика украинский президент напомнил, что рассматривать вопрос об уменьшении сумм в платежках начали еще полгода назад. А последнее такое совещание состоялось в конце декабря.

Действительно очень много людей сказали, что уменьшилась платежка. Но есть люди, которые не понимают, почему в их области платежка не уменьшилась или уменьшилось не ощутимо. И еще один вопрос – что появилось в новой платежке, а именно новая цена за транзит,

– подчеркнул Зеленский.

Почему уменьшение сумм в платежках отличается от города к городу

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что уменьшение платежек было одной из задач президента, и правительству его удалось выполнить. В частности, за декабрь 2019 года жители Украины получили от 5% до 35% меньше платежку. Такая разница зависит от каждого из городов.

"У нас 143 предприятия в 120 городах Украины снизили существенно стоимость услуг, то есть фактически люди получили меньшую платежку. Но у нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались предоставленным правительством инструментом. Это Черновицкая и Николаевская области", – отметил глава правительства.

В то же время он объяснил, что решение о снижении платежек принимают предприятия. Большинство из них находится в коммунальной собственности – где-то эта коммунальная собственность принадлежит области, а где-то – принадлежит городу. Фактически говорится о органах местного самоуправления, в том числе это депутаты и мэр.

По словам Гончарука, во всех проблемных областях в январе стопроцентно будет уменьшено суммы в платежках.

О том, чтобы уменьшение сумм платежках произошло на уровне 25% – 30% по всей стране необходимо учитывать, что тариф по-прежнему был очень разным. Кто-то был дешевле, и поэтому у них этот диапазон на снижение был меньше. А кто-то наоборот,

– подчеркнул премьер.

Министер развития общин Алена Бабак добавила, что на самом деле разный процент уменьшения также зависит от температурной зоны, в которой размещается тот или иной населенный пункт. По ее словам, Украина имеет несколько температурных зон. К примеру, если взять Житомир, то это – один из самых холодных регионов Украины. Гончарук на это ответил, что даже есть разные показатели по городам в одной и той же области.

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Прогнозы относительно цены на газ

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подчеркнул, что "Газпром" кардинально сократил поставки газа в Европу. Но избыток и отсутствие испуга среди трейдеров, что будет кризис, привели к падению цены на газ на европейском рынке. Поскольку Украина импортирует газ, то ее цена является следствием европейской цены. И это позволило договориться с МВФ относительно уменьшения цены на газ для украинских потребителей.

По его словам, сейчас чистая цена газа как товара на январь составит 4 650 гривен (за 1 тысячу кубометров – 24 канал). И в следующем месяце, в зависимости от того, как будет колебаться европейский рынок газа, она так же может оставаться на этом уровне или немного уменьшится, может также подняться.

Почему в платежку включили цену за транспортировку

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк подчеркнул, что ранее плату за транспорт включали в общую платежку, поэтому она не является новой.

Мы должны были ее вывести уже давно отдельным платежом, потому что мы как страна занимаемся отделением ГТС, то есть поставка и транспортировка будут отдельно. Это необходимо для того, чтобы свободно можно было менять поставщика. Далее мы сделали плату за распределение равномерной в течение года. То есть, если в прошлом году вы заплатили за год 1200 гривен. Из них 800 гривен вы платили в отопительный период, а 400 гривен – за остальные месяцы. Сейчас эти 1200 гривен вы точно также будете платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственная внесенное изменение,

– пояснил он.

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К какому выводу пришли участники встречи

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Кузнецова, подчеркнула, что каждый потребитель хочет посмотреть, каковы тарифы в других городах и сколько указано в их платежках. И какова структура этого тарифа. Поэтому все следует сделать максимально прозрачно, и люди будут понимать, куда идут эти деньги.

Зеленский, со своей стороны, отметил, что правительство должно говорить с людьми о проблемах и в каком конкретно городе их можно наблюдать. Надо коммуницировать в том числе и через телевидение.

Видеофрагменты совещания относительно сумм в платежках под председательством Зеленского