В своем доме в Подмосковье умер известный российский бизнесмен Андрей Трубников. Он является создателем таких косметических брендов, как Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи". Их продукты продаются и в Украине.

Трубников умер на 62 году жизни накануне 7 января. Об этом сообщает российское "РБК" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Трубникова. Кстати Умер Валерий Хлевинский – народный артист СССР Что известно об основанных Трубниковым брендах В 2002 году российский бизнесмен запустил бренд "Рецепты бабушки Агафьи".

Через шесть лет появилась торговая марка "Натура Сиберика".

В 2012 году Трубников основал розничную сеть Natura Siberica. В нее входят более 55 торговых точек, расположенных по всему миру, в том числе и в Украине.

Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

Компаниями владеют Трубников и члены его семьи.

По данным издания, совокупная выручка производителя косметики и ритейлера в 2019 году составила 14 миллиардов рублей.

В декабре этого года Андрей Трубников перерегистрировал "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica на эстонскую компанию OU Good Design. Всего в ЕС он "перевел" 84 товарных знака. Обратите внимание! В четверг, 7 января, умер Владимир Киселев в Кременчуге, его сердце внезапно остановилось. Точной причины смерти пока не сообщается. Ему было всего 64 года.