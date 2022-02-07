О смерти Дейча сообщило одно из изданий государства-агрессора. Политика не стало утром 7 февраля.

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Умер Борис Дейч

Известно, что Дейч болел коронавирусом. Мужчина был привит вакциной, правда, российским "Спутником V".

Однако в течение последних дней его состояние начало ухудшаться, поэтому Дейча отправили из оккупированного Крыма в одну из московских клиник. Там он и умер.

Борис Дейч: что известно о политике

Источник: Википедия

Дейч родом из румынского города Сигет. Он окончил Донецкий институт советской торговли.

В 1998 – 2002 годах был депутатом Верховной Рады Крыма, в 2002 – 2006 годах возглавлял Верховный Совет Крыма. А с 2006 по 2014 был народным депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов".

Во время Революции Достоинства поддерживал Антимайдан. Тогда нардеп голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, которые ограничивали права украинцев и были приняты с нарушениями.

Он даже принял участие в так называемом "крымском референдуме", а также незаконных российских выборах в Крыму, которые прошли осенью 2014 года.

Беглый президент Виктор Янукович в августе 2013 года наградил его орденом "Герой Украины". Но в 2016 году украинцы создали на сайте президента петицию с требованием забрать у него это звание. Она не набрала необходимого количества голосов.

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