В Эстонии умер политик, бывший депутат, эск-командующий Силами обороны Йоганесс Керт. Ему был 61 год. Керт поддерживал не только территориальную целостность Украины, но и ее интеграцию в Евросоюз.

Информацию о смерти Йоханнеса Керта обнародовали эстонские СМИ. Также слова сожаления выразили посол Украины в Эстонии Марьяна Беца и заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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Умер Йоханнес Керт: что известно

Трагедия произошла еще 4 марта, но о ней стало известно только сейчас.

О причинах смерти информации нет – СМИ лишь констатируют факт и выражают сочувствие.

Краткая биография Йоханнеса Керта

Родился он 3 декабря 1959 года в Печорах. Это этническое эстонское городок. Сегодня оно располагается на территории России.

Высшее образование Керт получил в 1981 году в Тартуском университете по специальности "физическая культура".

В 80-х началась его карьера в армии. Сначала, в 1983 году, он стал командиром взвода армии СССР. Далее получил должность помощника командира роты. Окончил служить в 1985 году.

По словам Геращенко, Керт в 1980 годах также окончил Харьковское танковое училище.

В 90-х он занялся возрождением Кайтселийта – Союза обороны Эстонии. В 1990 году вступил в организацию, в 1991 возглавлял Тартускую дружину, а с 1993 по 1996 год был командиром Кайтселийта. Силы обороны Эстонии возглавлял с 1996 по 2000 год.

Обратите внимание! Силы обороны Эстонии – это совокупность структур и организаций, отвечающих за оборону и безопасность страны. В их состав входят Вооруженные силы Эстонии и Союз обороны Эстонии. Последние являются добровольческими военизированными формированиями, второе название – Кайтселийт.

Керт был депутатом двух созывов эстонского парламента (с 2015 года). В Рийгикогу возглавлял также эстонско-украинскую группу.

Кроме того, был военным представителем Эстонии при НАТО и Европейском Союзе, советником министра обороны и командующим сухопутных войск. Имел звание генерал-лейтенанта, самого командного чина в Вооруженных силах.

В 2018 году Керт получил медаль Балтийской Ассамблеи за поддержку территориальной целостности Украины и ее вступления в ЕС.

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Как Йоханнеса Керта вспоминают в Украине

Марьяна Беца заметила, что глубоко опечалена новостями о смерти Керта.

Настоящий друг Украины, член Рийгикогу, глава парламентской группы Эстония – Украина умер 4 марта. Искренние соболезнования семье и эстонскому народу,

– отметила дипломат.

I was deeply saddened by the news that a true Friend of Ukraine, a member of the Riigikogu, the Chairman of the Estonia-Ukraine Parliamentary Group, Johannes Kert, passed away on March 4, 2021. Sincere condolences to the family and the Estonian people... You are in our heart. RIP pic.twitter.com/D5FkucNz8D — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 5, 2021

Антон Геращенко, со своей стороны, подчеркнул, что Керт для него – умный, образованный интеллектуал и патриот своей страны. Он был примером того, какими должны быть генералы и командиры в Украине.

Когда Путинская Россия, извечный враг Эстонии и всей Западной цивилизации, напала на Украину, Йоханнес Керт вместе со своими единомышленниками создал Благотворительный Фонд Vaba Ukraina и организовал лечение и обучение украинских воинов в Эстонии,

– отметил он.

У них с Кертом была мечта – передать в Украину и принять опыт эстонского Кайтселита для того, чтобы сделать Украину сильной и от внешних, и от внутренних врагов. Об этом опыте Геращенко узнал во время 2 визитов в Эстонию. Там он изучал, как устроена система территориальной обороны страны, основанной на принципе добровольчества и патриотизма.

"В личном составе Союза обороны Эстонии – 23 тысячи готовых в любой момент выступить на защиту Родины. Если бы у нас в Украине был бы свой Союз обороны, то при разнице населения в 30 раз в нашем Кайтселита было бы 700 тысяч вооруженных мужчин и женщин в дополнение к 250 тысячам личного состава ВСУ. И Россия никогда больше не пыталась бы напасть на нас вооруженной силой", – подчеркнул Геращенко и выразил надежду, что когда-то это произойдет.

В завершение он подчеркнул: все, кто знал Йоханнеса Керта в Украине, будут бережно хранить память о нем. Также чиновник анонсировал вечер памяти друга Украины (дата пока неизвестна).

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