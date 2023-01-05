Мужчина всю жизнь имел активную гражданскую позицию и был известным общественным деятелем Запорожья. Также он помогал бизнесу в годы коронавируса. О его смерти сообщают местные СМИ. 24 канал.

Читайте также Умер главный редактор газеты Верховной Рады "Голос Украины" Анатолий Горлов

Активная позиция и благотворительность

Юрий Хохлов в 2020 году стал депутатом облсовета от Радикальной партии, и хотя на местных выборах тогда его партия проиграла, уже в следующем году он перешел на работу в мэрию, в аппарат и.о. мэра Анатолия Куртева, где проработал почти до конца 2022 года.

Также Юрий Хохлов был одним из руководителей Конного театра на Хортице.

Волонтерской деятельностью мужчина активно занимался еще со времен Революции достоинства и был координатором "Автомайдана "Единства". Он ездил в зону АТО (ООС), активно помогал бойцам.

Когда началась полномасштабная война, мужчина продолжил заниматься волонтерской деятельностью, в рамках которой помогал и переселенцам, и военным. В частности, Юрий постоянно организовывал помощь и сборы для военных подразделений, что можно увидеть на его личной фейсбук-странице. Еще несколько дней назад он писал о том, что передал на передовую теплые вещи для военных, медикаменты, фонари, зарядные устройства и прочее.

Он был светлым человеком, который близко к сердцу принимал чужие проблемы и часто помогал людям.

Он всегда шел навстречу тем, кто нуждался в помощи, он всегда был полон позитива, идей и радовался жизни, чем и охотно делился со всеми! Он всегда был простым и искренним, поэтому и имел много друзей! Это большая потеря для родных, друзей и Запорожья! Светлая тебе память, Друг, мира и покоя тебе там!!! Мои соболезнования родным и близким!

– написал друг Юрия Хохлова.

Наряду с этим сообщением в социальной сети появилось много сообщений от людей с сочувствиями и воспоминаниями.

Причины смерти волонтера

По предварительной информации, Юрий Хохлов мог покончить с собой. Также есть информация о том, что он оставил предсмертную записку, о содержании которой пока ничего не известно.

Более того, по словам знакомых мужчины, Юрий в последнее время находился в сильной депрессии. Также известно, что у Юрия был перелом ноги, и он перенес тяжелую операцию.