Он ушел из жизни в возрасте 89 лет в городе Нёйи-сюр-Сен. Были ли у него какие-то сопутствующие болезни – не сообщают.

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Люк Монтанье родился 18 августа 1932 года. В 1955 году его назначили ассистентом на факультет естественных наук в Париже, после чего он сосредоточил свои исследования на вирусах животных, особенно тех, чье генетическое наследие состоит из РНК, и на связи, которая может существовать между этими вирусами и раковыми процессами.

Важно: в 1983 году вместе со своими коллегами Жан-Клодом Шерманом и Франсуазой Барре-Синусси Монтанье открыл ВИЧ. За это в 2008 году ученых наградили Нобелевской премией по медицине.

Правда, на протяжении последних десяти лет научно необоснованные замечания французского биолога вызвали большое количество споров. Коллеги Монтанье неоднократно делали публичные доносы ему из-за распространения антинаучных и непроверенных утверждений.

Из открывателя ВИЧ в антивакцинатора

Монтенье утверждал, что вода имеет "память" о соединениях, с которыми она контактировала и что африканцы имели бы меньше проблем со СПИДом, если бы они питались более сбалансированно.

В дополнение он предлагал лечить папу Иоанна Павла II, больного Паркинсоном, ферментированной папайей или лечить аутизм антибиотиками.

В ноябре 2017 года именно его выступления против обязательной вакцинации детей вызвали публичное осуждение со стороны 106 академиков медицины.

Мы не можем принять от одного из наших коллег, что он использует свою Нобелевскую премию для распространения за пределами своей компетенции сообщений, опасных для здоровья, вопреки этике, которая должна руководить наукой и медициной,

– писали они.

Ученый подпитывал теории заговора относительно COVID-19

В 2020 году Монтанье утверждал, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, искусственно создали в лаборатории – якобы он мог быть результатом попытки создать вакцину от ВИЧ/СПИДа. Его заявление прозвучало после того, как США начали расследование о происхождении SARS-CoV-2.

По словам Монтанье, "присутствие элементов ВИЧ и микробов малярии в геноме коронавируса вызывает большие подозрения, и характеристики вируса не могли возникнуть естественным путем". Выводы Монтанье научное сообщество отвергло как поспешные ввиду того, что последовательности генов распространены среди подобных организмов. Также до сих пор нет никаких обоснованных доказательств того, что новый коронавирус создан искусственно.