В семье детского омбудсмена Кулебы случилось горе
Семья уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы пережила тяжелую утрату. Умер его отец.
Источник:фейсбук Николая Кулебы
Трагическое известие сообщил на своей фейсбук-странице сам Кулеба. Он опубликовал совместное фото с папой.
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Ты был моим любящим и заботливым папой каждую секунду вплоть до последнего вздоха,
– так Кулеба подписал фотографию.
"Я благодарю Бога за каждый миг нашей жизни! И знаю, что вчера ты пошел к нему", – подчеркнул в публикации детский омбудсмен.
О причинах смерти он ничего не сообщал. В комментариях пользователи соцсети выражают семье искренние соболезнования.
Что известно о Николае Кулебе
Источник: Википедия
- Украинский общественный и политический деятель. Ему 49 лет, родился в Киеве. Женат, воспитывает 4 детей.
- В 2001 году основал благотворительную организацию "Открытое сердце". Там, в частности, создал модель реабилитации детей улицы.
- С 2014 года – в должности уполномоченного президента по правам ребенка. Перед этим возглавлял Службу по делам детей КГГА.
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