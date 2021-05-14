Семья уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы пережила тяжелую утрату. Умер его отец.

Трагическое известие сообщил на своей фейсбук-странице сам Кулеба. Он опубликовал совместное фото с папой.

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Ты был моим любящим и заботливым папой каждую секунду вплоть до последнего вздоха,

– так Кулеба подписал фотографию.

"Я благодарю Бога за каждый миг нашей жизни! И знаю, что вчера ты пошел к нему", – подчеркнул в публикации детский омбудсмен.

О причинах смерти он ничего не сообщал. В комментариях пользователи соцсети выражают семье искренние соболезнования.

Что известно о Николае Кулебе

Источник: Википедия