Провожать Папу собралась большая толпа людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Тело Папы Франциска перенесли в Базилику Святого Петра

Кардинал Кевин Фаррелл, камерленго, провел молитвы перед переносом гроба Папы. Перед началом молитвы он освятил тело Папы святой водой.

Ватикан опубликовал текст молитвы перед службой (перевод может быть неточным):



"Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью мы провожаем теперь бренные останки нашего Папы Франциска в Ватиканскую базилику.



Покидая его дом, поблагодарим Господа за бесчисленные дары, которыми Он одарил христианский народ через Своего слугу Папу Франциска.



Попросим его, из его милосердия и доброты, чтобы даровал покойному Папе вечный дом в царстве небесном и порадовал целестиальной надеждой папскую семью, Церковь в Риме и верующих во всем мире".

После окончания молитвы тело Папы начали переносить в Базилику Святого Петра под звуки колоколов и пения. Кардиналов и жертонош сопровождает швейцарская гвардия.

На площади Святого Петра собрались люди, гроб пронесли в тишине толпы, слышно только колокола и пение.



Толпа на площади Святого Петра / Vatican News

Наконец-то, около 10:30 гроб Папы прибывает в Базилику Святого Петра.