Украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский умер ночью на 17 апреля. Ему было 79 лет.

О смерти Яворивского в фейсбуке сообщил его коллега и друг Василий Шкляр. Причину смерти писатель не указал.

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Теперь он ушел. Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: "Папа ушел". Другого слова она не смогла произнести. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С большой болью обнимаю твоих родных,

– напсиав Шкляр.

Писатель добавил: "Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, бесподобным юмором, удивительной работоспособностью".

Что известно о Владимире Яворивском

Источник: Википедия

Писатель родился в селе Текловка Винницкой области. По образованию он преподаватель украинского языка и литературы.

Яворивский работал журналистом в различных СМИ Одессы, Запорожья и Львова.

Он был депутатом СССР, а затем, до 1998 года – независимой Украины. Его считают борцом за независимость нашего государства.

Писателя 4 раза избирали в Верховную Раду. Кроме того, он 10 лет был главой Национального союза писателей Украины.

Умерший является автором ряда сборников рассказов, повестей и романов. По словам Шкляра, Яворовский до последнего работал "над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко".

о Тарасе Шевченко". Вся семья Яворивского – творческая. Жена Галина – актриса Национальной филармонии Украины, а сын и дочь работают журналистами.

Обратите внимание! Владимир Яворивский является лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы". Кроме того, он был награжден орденом "За заслуги" III степени.