Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский
Украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский умер ночью на 17 апреля. Ему было 79 лет.
Источник:фейсбук Василия Шкляра
О смерти Яворивского в фейсбуке сообщил его коллега и друг Василий Шкляр. Причину смерти писатель не указал.
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Теперь он ушел. Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: "Папа ушел". Другого слова она не смогла произнести. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С большой болью обнимаю твоих родных,
– напсиав Шкляр.
Писатель добавил: "Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, бесподобным юмором, удивительной работоспособностью".
Что известно о Владимире Яворивском
Источник: Википедия
- Писатель родился в селе Текловка Винницкой области. По образованию он преподаватель украинского языка и литературы.
- Яворивский работал журналистом в различных СМИ Одессы, Запорожья и Львова.
- Он был депутатом СССР, а затем, до 1998 года – независимой Украины. Его считают борцом за независимость нашего государства.
- Писателя 4 раза избирали в Верховную Раду. Кроме того, он 10 лет был главой Национального союза писателей Украины.
- Умерший является автором ряда сборников рассказов, повестей и романов. По словам Шкляра, Яворовский до последнего работал "над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко".
- Вся семья Яворивского – творческая. Жена Галина – актриса Национальной филармонии Украины, а сын и дочь работают журналистами.
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