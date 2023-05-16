Представители программы Phoenix сообщили печальную новость. Тейлора не стало 15 мая после нескольких недель борьбы. У него было тяжелое ранение.
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Спас сотни жизней
Основатель проекта спас многих раненых воинов на восточном фронте. Благодаря которому тысячи солдат и гражданских прошли подготовку по боевой медицине.
Проект Phoenix обучает украинских солдат боевой медицине. Кроме того, медики помогают непосредственно на передовой.
Ранение Тейлора
Тейлор был ранен в середине марта во время артиллерийских обстрелов на Донбассе. Он помогал эвакуировать одного из раненых украинских военных, когда осколок попал в него самого. Тогда МИД Чехии сообщал, что состояние раненого не разрешает его перевезти.
В начале апреля мужчина таки эвакуировали в Пражский центральный военный госпиталь.