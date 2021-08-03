Загадочная гибель белорусского активиста Виталия Шишова: все что известно

Глава "Белорусского дома" в Украине Виталий Шишов вышел на пробежку в Святошинском районе в Киеве и не вернулся. Уже на следующий день активиста нашли повешенным в одном из столичных парков. Друзья и соратники уверены, это – убийство.

Из Беларуси в Украину Виталий приехал осенью 2020 года – после старта протестов против режима Лукашенко и жесткого преследования их участников. В Киеве Шишов помогал белорусам, которые были вынуждены покинуть родину, с жильем и работой.

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Виталий, вероятно, вышел на пробежку

2 августа Виталий вышел на пробежку и не вернулся. К правоохранителям обратилась его сожительница. В "Белорусском доме" сообщили, что с мобильного телефона пропавшего сделали несколько так называемых "глухарей" – звонков, которые сбили. Потом Шишов на связь уже не выходил.

Причин для волнения друзьям и близким парня хватало. Они сообщили, что за Шишовым следили – именно во время пробежек. Кроме того "Белорусскому дому" неоднократно угрожали – от провокаций до ликвидации.

Виталий с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, "Белорусский дом" выйдет из инфовакуума,

– рассказали соратники.

Уже на следующий день активиста нашли мертвым

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что никаких заявлений от белоруса о слежке за ним не поступало.

Уже утром, 3 августа, Шишова нашли мертвым. Виталий был повешен в одном из парков – недалеко от места жительства. Правоохранители изъяли с места происшествия мобильный телефон и личные вещи погибшего. Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полное видение произошедшего установим после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов,

– подчеркнули в правоохранительных органах.

Что говорят правоохранители о деталях гибели

Сразу 3 августа из-за резонансной гибели собрал брифинг глава Нацполиции Игорь Клименко. Ранее друзья погибшего рассказывали, что у Виталия был сломан нос, однако эту информацию правоохранители не подтвердили.

В полиции говорят, что на теле были ссадины, характерные для падения.

У него определили содранною кожу на носу, на левом колене и на груди. Кроме того, у Шишова была небольшая потертость на верхней части губы с левой стороны. Это все что есть на сегодня, – сказал Клименко.

Правоохранители отметили, что возле места трагедии был чей-то след, конкретнее, кому он принадлежит, смогут сказать лишь эксперты.

Петля находился на высоте. Рост Виталия – 1 метр 85 сантиметров. Рядом были только два пенька высотой 50 и 60 сантиметров соответственно.



Место гибели Шишова / Скриншот с видео



Место гибели Шишова / Скриншот с видео

Полиция рассматривает две версии событий

Полиция рассматривает две версии событий – самоубийство или умышленное убийство с имитацией самоубийства. Правоохранители сейчас ждут результаты экспертиз.

Смотрите видео брифинга полиции:

Что случилось с Виталием по версии его друзей? Друг погибшего активиста

Такого же мнения и девушка погибшего Друг погибшего активиста Юрий Щучко говорит, что об угрозах "Белорусский дом" сообщал даже СБУ. Смерть Шишова Юрий считает исключительно убийством, ведь для самоубийства причин у Виталия не было. "Это показательная казнь", – говорит Щучко.Такого же мнения и девушка погибшего Божена Желудь . Она вместе с Виталием сбежала из Беларуси. Она отметила, у ее возлюбленного было дурное предчувствие.

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За расследование убийства Шишова возьмется Bellingcat

Расследованием гибели Виталия Шишова займутся журналисты Bellingcat. Один из расследователей Христо Грозев уже сообщил, что считает, что речь идет об убийстве.

Я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины событий. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт,

– заметил Грозев.

Более того, Грозев отметил, что ему известно о проникновении сотрудников ФСБ в оппозиционные белорусские силы.

Гибель Шишова: реакция в Украине и мире

В Верховной Раде требуют, чтобы расследованием гибели белорусского активиста занялся непосредственно новый глава МВД Денис Монастырский. Нардепы предполагают, что к преступлению могут быть причастны иностранные спецслужбы.

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Парламентарии напомнили, что о том, что режим Лукашенко возьмется за ликвидацию представителей оппозиционных сил ранее сообщил белорусский экс-спецназовец Игорь Макар. Именно он рассказал о причастности спецслужб Беларуси к убийству Павла Шеремета.

Что говорят в Европарламенте о смерти Шишова

На резонансное преступление уже отреагировали и Европарламенте. Так немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон и литовский представитель Петрас Аустревичюс считают, что смерть Шишова – убийство по приказу Лукашенко.

Глава МИД Дании Еппе Кофод глубоко потрясен ужасной смертью лидера Белорусской общественной организации. Он призвал официальный Киев разобраться в деле.

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Посольство США опубликовало сообщение о смерти Шишова

В американском посольстве в Украине выразили надежду на прозрачное расследование гибели белоруса. Дипломаты отметили, что это произошло на "фоне расправы Лукашенко с гражданским обществом".

Краткая биография Виталия Шишова