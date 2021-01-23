Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом.

В 2019 Кинг перенес инфаркт, перед этим у телеведущего в течение нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Об этом сообщается в его твиттере.

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Тогда Кинга госпитализировали, но перед выпиской он пережил кратковременную остановку сердца. Это уже третий инфаркт в жизни журналиста, проблемы с сердцем у него наблюдаются уже около 30 лет.

Летом 2020 года двое детей Кинга умерли с разницей в месяц. У сына ведущего случился инфаркт, а дочь умерла после того, как у нее обнаружили рак.

Ранее Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году ему провели операцию по удалению раковой опухоли.

Что известно о Ларри Кинге