Умер Джон Маккейн: в США началась первая церемония памяти сенатора

В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна. На ней семья Маккейна эмоционально попрощалась с сенатором.

Об этом информирует AP.

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Члены Национальной гвардии Аризоны внесли гроб в ротонду штата. Комната была украшена флагами США и Аризоны. Жена Джона Маккейна Синди, приклонила лицом к гробу мужа. Некоторые из детей плакали,

– говорится в сообщении.

Добавим, что до конца недели в Аризоне и Вашингтоне состоятся еще несколько мемориальных мероприятий. В частности, в пятницу гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне.

В субботу, 1 сентября, состоится панихида в Национальном соборе Вашингтона, где среди прочих выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

2 сентября Маккейна похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, где он учился.

Церемония памяти Джона Маккейна в Аризоне: